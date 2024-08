Etappe 6: Wüste

Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker.

Sie sind trocken, heiß und in der Regel lebensfeindlich. Trotzdem faszinieren Wüsten Menschen seit eh und je. Sie sind Sehnsuchtsort für viele Menschen, die es immer wieder dort hinzieht. Und vielleicht auch deshalb spielen Wüsten auch in der Literatur eine riesige Rolle.



In der SWR Kultur Matinee, wollen wir diese Urlandschaft des Menschen in den Blick nehmen. Dazu sprechen wir mit einem Wüstenforscher über den Zustand der Wüste, was Wüsten über den Klimawandel erzählen können und wie sich die Kulturgeschichte des Menschen dort nachvollziehen lässt. Ein Wüsten-Wanderer erzählt uns von der Faszination dieser Landschaft und dem Reiz der Einsamkeit. Wir besuchen die größte Wüste Deutschlands, berichten über Kakteenklau in der Wüste und warum das ein Problem ist. Wir lernen Isabelle Eberhardt kennen, die im 19. Jahrhundert als Mann verkleidet, alleine die Sahara bereist hat und wir blicken zurück auf den "Vater aller Wüstenfilme" – auf "Lawrence von Arabien".



Gesprächspartner der Sendung sind der Wüstenforscher Stefan Kröpelin, der Wüstenwanderer und Buchautor Achill Moser und der Autor und Wüstenliebhaber Chaim Noll.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Almut Ochsmann