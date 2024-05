Unerschütterlich eigenständig – die Musikerin Ami Warning

Mit ihrer warmen, ausdrucksstarken Stimme zieht Ami Warning das Publikum schnell in den Bann – und seit sie auf Deutsch statt auf Englisch singt, hört man noch aufmerksamer zu. Ihr erstes Album veröffentlichte die Münchener Musikerin noch als Teenagerin. Inzwischen ist sie Mitte 20 und hat viele künstlerische Erfahrungen gesammelt. Ihre Herangehensweise an neue Songs ist die gleiche geblieben, wie sie erklärt: sie schreibt aus dem Bauch heraus, denkt nicht zu lange auf Ideen herum – und es ist ihr herzlich egal, ob ihre Musik irgendwelchen Marktmechanismen oder Moden entspricht. Für den Kommerz dürfen gerne andere zuständig sein.

Ami Warning - "Kurz vorm Ende der Welt"

Musiktitel:

Blaue Augen

Ami

CD: Kurz vorm Ende der Welt



Schöne Stunden

Ami

CD: Kurz vorm Ende der Welt



Abrázame

Wally Warning

CD: Wally Warning



Follow

Ami

CD: Part of me



Everything will be alright

Bern/Hoft

CD: Islander [Deluxe Edition- CD+DVD]