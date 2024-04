„Eda“ heißt auf Hebräisch „Glaubensgemeinschaft“ und ist auch der Name eines neuen Magazins von der Jüdischen Studierendenunion Deutschland. „Wir wollen eine junge Gemeinschaft sein, die vielstimmig ist und verschiedene Interessen hat“, sagt Ulrich Ettinger, Chefredakteur des Magazins. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, erleben Juden und Jüdinnen weltweit eine neue Welle an Antisemitismus. Das Magazin wird komplett ehrenamtlich gestaltet. Er hat das Ziel „eine unapologetische Stimme zu sein, die sich zu aktuellen Ereignissen äußert“, jedoch nicht immer in Verbindung mit Antisemitismus gebracht wird. Im EDA-Magazin geht es um Dating, Horoskope, aber auch um Politik und Satire – also um Dinge, die für junge Menschen eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielen.