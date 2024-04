Kühe, Traktor, Videos – die Bäuerin und Influencerin Annemarie Paulsen

Annemarie Paulsen ist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Heute lebt und arbeitet sie mit Mann und Kindern in der brandenburgischen Uckermark. Auf dem Biohof Paulsen mit 320 Milchkühen kümmert sie sich um alles, „was einen Herzschlag hat“. Sie dreht witzige Videos über den Alltag einer Bäuerin und postet sie auf Instagram.

Als Agrar-Influencerin sorgt sie auch für mehr gesellschaftliche Anerkennung von Landwirt*innen. Dafür ist Annemarie Paulsen von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft DLG als beste Newcomer-Influencerin ausgezeichnet worden.

(SWR 2023)

Musiktitel

Vini wè

Leyla McCalla

CD: Breaking the thermometer



Cows around

Corb Lund

CD: Cabin Fever



Catch & release

Matt Simons

CD: #afterhour, Vol. 9



African cowboy

Richard Bona

CD: The ten shades of Blues



Land of gold

Anoushka Shankar feat. Alev Lenz

CD: Land of gold