Der öffentliche Raum – Wie finden wir zusammen?

Die Grundrezeptur des Pfannkuchens ist denkbar einfach: Mehl, Eier und Mich. Je nach Region oder Geschmack, ob als Süßspeise oder herzhaft, gibt es ihn weltweit in unzähligen Variationen. In der provenzalischen Stadt Nizza hat der Pfannkuchen eine lange Tradition.

So richtig bekannt wurde die Soccà de Nice im 19. Jahrhundert und sie geht zurück auf die Italienerin Theresa - eine fast schon legendär historische Figur der Stadt, nach der auch ein Restaurant benannt ist. Sie hat die eher bescheidende Speise an die Fischer verkauft, die gerade von einem langen Tag auf dem Boot zurückgekommen sind. Heute gibt es die Soccà, die mit Kichererbsenmehl zubereitet wird, als Aperitif, als Vorspeise und schnelles Streetfood an jeder Straßenecke.