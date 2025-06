Gerhard Schick, 1972 in Hechingen geboren, studierte Volkswirtschaftslehre und arbeitete für die Stiftung Marktwirtschaft und die Bertelsmann-Stiftung, bevor er 2005 Bundestagsabgeordneter für die Grünen wurde.

Von den wirtschaftsliberalen Positionen seiner früheren Arbeitgeber entfernte er sich deutlich.

Er sprach sich für eine Restrukturierung des Bankenwesens aus und kritisierte den weit verbreiteten Glauben an unbegrenztes Wirtschaftswachstum. Zur Unterstützung dieser Ziele gründete er Mitte 2018 die Bürgerbewegung "Finanzwende".

Kurze Zeit später beschloss er, auf den gut dotierten Abgeordnetenposten zu verzichten, um sich künftig hauptberuflich als Vorsitzender seines Vereins gegen das alte Finanzsystem einzusetzen.

Musiktitel

Money

Cécile Verny Quartett

CD: Keep some secrets within



Blues pra bia

Chico Buarque

CD: Caravanas



Henger sammen

Frida Annevik

CD: Andre sanger



Meet me at no special place,

Hugh Coltman

CD: Shadows - Songs of Nat King Cole



On a sunday afternoon

Madeleine Peyroux

CD: Anthem





Link zur Webseite der Bürgerbewegung Finanzkrise