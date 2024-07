Etappe 1: Stau

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Urlaubszeit - Reisezeit! Doch vor dem Urlaub steht oft der Stau! Da braucht man gute Nerven. Zum Beginn ihrer 6-teiligen Sommerreihe stellt sich die Matinee mit in den Stau und analysiert ihn von innen. Wir stellen die Top5 der Superstaus vor, lassen uns von einem Stauforscher erklären, wie Staus entstehen und wie man sie berechnen kann. Wir sprechen über aufgestaute Emotionen, fragen, was Staus in Datenautobahnen zu suchen haben, treffen einen Performance-Künstler, der virtuelle Staus auf Google-Maps erzeugt hat und ärgern uns über Papierstau in deutschen Amtsstuben. Die Matinee in SWR Kultur - staunt drei Stunden lang im Stau.



Redaktion: Astrid Tauch / Georg Brandl

Musikredaktion: Dorothee Riemer