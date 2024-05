Holocaust-Gedenktag 2021: Erstarken des Antisemitismus verhindern

Der grausamen Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten fielen vor allem Juden und Jüdinnen, Sinti*ze und Rom*nja, Menschen mit Behinderungen und psychisch Kranke zum Opfer. Andere Bevölkerungsgruppen wie Homosexuelle, Zeugen Jehovahs und sogenannte Asoziale und Berufsverbrecher wurden ebenfalls systematisch verfolgt, gequält und ermordet. Ihrer und aller anderen Opfer der Nationalsozialisten – darunter auch politische Gefangene, Zwangsarbeiter*innen und Widerstandskämpfer*innen – wird seit 1996 am 27. Januar in Deutschland gedacht. Der Tag markiert die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee 1945 und ist seit 2005 auch weltweit Gedenktag der Opfer des Holocaust.

Marina Weisband: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft jüdischen Lebens in Deutschland

Es habe keinen Sinn mehr, den Anfängen wehren zu wollen, sagt die Publizistin Marina Weisband in SWR2, mit Blick auf die Verbreitung antisemitischer Einstellungen in der Gesellschaft. Man sei in Deutschland nicht mehr „in den Anfängen, sondern in einem stetigen Prozess“, so Weisband, die bei der Gedenkstunde im Bundestag für die Opfer des Holocaust spricht. 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung hätten latent antisemitische Einstellungen.

Durch die Corona-Pandemie und die amerikanische QAnon-Bewegung werden vermehrt antisemitische Verschwörungsmythen im Internet und in der Gesellschaft verbreitet. Der Anschlag von Halle zeigt, mit welch tödlicher Gewalt sich diese in der Realität manifestieren können.

Es gebe in Deutschland zwei verschiedene Gedenkkulturen: eine deutsche und eine jüdisch-deutsche. Entscheidend dabei sei, so Weisband: „Sind die anwesenden Jüd*innen nur Dekoration, sind sie ,Props‘, oder hört man ihnen zu, gibt man ihnen eine Stimme, auch das zu sagen, was vielleicht nicht ins normale Protokoll passt“.

Ursprünge der Erinnerungskultur: Die ARD Doku „Zeugen – Wie der Holocaust ins Fernsehen kam“

Zwei Jahre nach der Ausstrahlung der US-Serie „Holocaust“ 1979 folgte eine weniger bekannte, aber mindestens genauso wichtige Etappe für die Herausbildung der deutschen Erinnerungskultur: Das Erste sendete Interviews mit KZ-Überlebenden unter dem Titel „Zeugen – Aussagen zum Mord an einem Volk“. 40 Jahre später zeichnet eine Dokumentation diesen Weg noch einmal nach mit teilweise bisher unveröffentlichtem Archivmaterial.

Was bedeutet Holocaust? Und wie spricht man über die Völkermorde der Nazis? Unter dem Begriff „Holocaust“ versteht man im Allgemeinen den Genozid, die systematische und teilweise industrielle Ermordung der europäischen Juden und Jüdinnen durch die Nationalsozialisten und ihre Helfer*innen. Der Begriff leitet sich vom Griechischen „holókauston“ für „vollständig verbrannt“ ab. Ursprünglich bezeichnete es ein verbranntes Tieropfer – ab dem 19. Jahrhundert wurde es auch für Massaker verwendet. Spätestens ab 1972 war der Begriff in der US-amerikanischen Geschichtswissenschaft allgemein gebräuchlich für die Judenvernichtung im Dritten Reich. Der Begriff „Schoa“/„Shoah“ wird vor allem in Israel, im Judentum und in weiten Teilen auch in Frankreich verwendet. Von dort hat sich der Begriff ab 1985 auch in Europa verbreitet. Er stammt aus dem Hebräischen, „Shoa“ ist dort eine „Katastrophe“, „großes Unglück“. Der israelische Gedenktag Jom haScho'a findet jeweils am 27. Nisan des jüdischen Kalenders statt. Lange nur wenig thematisiert bis ignoriert wurde der „Porajmos“, der Völkermord an den europäischen Sinti*ze und Rom*nja im Nationalsozialismus. Teilweise wurde dieser Genozid auch beim Begriff „Holocaust“ miteingeschlossen. Das Wort stammt aus dem Romanes, es bedeutet „das Verschlingen“. Es wird auch als „Kali Trash“, „schwarze Angst“ bezeichnet. Dem Porajmos wird auch am 2. August gedacht, dem Internationalen Tag des Gedenkens an den Genozid an Sinti und Roma.

Unterstrichen wird die Bedeutung des Holocaust-Gedenktages dadurch, dass 2021 das Festjahr „1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ begangen wird. Die jüdische Kultur soll als wertvoller und langjähriger Teil der Kultur in Deutschland gefeiert und in den Mittelpunkt gerückt werden.