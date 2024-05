Wie wollen wir leben – bleibt alles anders?

Die Welt steht vor großen Herausforderungen: Die Corona-Pandemie stellt die solidarische Gesellschaft auf die Probe, während der Klimawandel die Existenz zukünftiger Generationen bedroht. Wie können wir in Zukunft besser leben? Diese Frage stellt sich die ARD Themenwoche – auch in SWR2.

Zwischen 15. und 21. November 2020 präsentiert der SWR im Radio, Fernsehen und im Netz vielfältige Inhalte zum Thema #wie leben – bleibt alles anders. In den Themenfeldern „Gesellschaft und Politik“, „Wirtschaft und Arbeit“, „Mobilität und Bauen“, „Freizeit und Konsum“ und „Umwelt und Klimaschutz“ wollen wir aufzeigen, wie unser aller Zusammenleben jetzt und in Zukunft funktionieren kann.

Wir werden uns gegenseitig Halt geben

Vertrauen sollte die Grundlage unseres Verhältnisses zur Welt und den Menschen sein – wenn es zu stark erschüttert wird, können sich langfristig Angst und Unsicherheit einstellen und überhandnehmen. Wie kann man sich trotz Schicksalsschlägen geborgen fühlen und Resilienz entwickeln? Wir begleiten Menschen, denen dies gelungen ist.

Wir werden geduldiger mit uns selbst

Klimawandel, Umweltverschmutzung, die Gesellschaft: Nichts ist perfekt. Deshalb kämpfen Perfektionist*innen in dieser Welt auf verlorenem Posten. Vor allem quälen sie sich selbst mit unerfüllbaren Ansprüchen, Erwartungen und dem ständigen Vergleichen mit anderen. Warum sind wir überhaupt perfektionistisch?

Im Gespräch mit Freundinnen, Familienangehörigen und Expert*innen begibt Autorin Henrike Stein sich auf die Suche – und stößt auf Selbstzweifel und die Angst, als Mensch nicht zu genügen.

Sven Plöger wird uns auf Youtube seinen „Klimablick“ zeigen

In seinem neuen Klima-Vlog spricht Diplom-Meteorologe Sven Plöger nicht nur Probleme an, sondern sucht auch nach konkreten Lösungen. In der ersten Folge fragt er, was Populist*innen eigentlich so erfolgreich macht. Und: Wie können wir die Debatte über den Klimawandel ändern?

...ob das alles wirklich so passiert?

Zukunftsforscher Matthias Horx beschäftigt sich hauptberuflich mit unserer Zukunft. Er ist zu Gast bei SWR2 Zeitgenossen.