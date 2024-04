Im Krieg – Jonas Kratzenberg kämpfte auf Seiten der Ukraine

Nachdem die russische Armee am 24. Februar 2022 den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hatte, beschloss der ausgebildete Soldat Jonas Kratzenberg, das überfallene Land zu verteidigen.

Er sah die Kriegsverbrechen Russlands in Irpin und Butcha, er kämpfte an der Front im Osten, bis er im November schwer verwundet wurde und nach Deutschland zurückkehrte.

In seinem Buch „Schützenhilfe“ berichtet er vom Krieg in der Ukraine und er gibt Einblicke in chaotische Einsatzplanungen und korrupte Strukturen, über die sonst wenig zu erfahren ist.

Schützenhilfe - Für die Ukraine im Krieg - ein deutscher Soldat berichtet von der Front Pressestelle Münchner Verlagsgruppe GmbH Schützenhilfe: Für die Ukraine im Krieg Ein deutscher Soldat berichtet von der Front Autor: Jonas Kratzenberg Genre: Krieg Verlag: Yes Publishing ISBN: 978-3969052440

Musiktitel

Better as one

The Heavy

CD: Sons



La ilaha Illallah

Imam Alimsultanov

Ist in Deutschland nicht erschienen



Vesna

Moloch & Nadiya

CD: Ether: Ukrainian diaspora soul



Yuve yuve yu

The Hu

CD: Gereg



Der Wind

Magdalena Ganter

CD: Neo noir