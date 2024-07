Martin Roth, Direktor des Victoria and Albert Museum, London

Martin Roth (61) leitet seit fünf Jahren das Victoria and Albert Museum in London. Der Kulturhistoriker ist für die weltweit größte Sammlung von Kunst, Kunstgewerbe und Design zuständig. Roth gilt als einer der weltweit wichtigsten Kulturmanager. Das V&A ist inzwischen eine Art Kulturmarke. Dependancen in aller Welt tragen dazu bei, das Museum und sein Konzept bekannt zu machen. Im Gespräch erzählt Roth, wie er als Deutscher zu diesem Posten kam, wie Prinz Albert und das Thema "Weltausstellung" seine Karriere und letztlich seine Berufung zum V&A beeinflusst haben, wie man in der teuersten Stadt der Welt an Millionen für Ausstellungen kommt und warum der Eintritt trotzdem umsonst ist.