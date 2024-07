Ellen Ueberschär, Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags

Seit zehn Jahren leitet die evangelische Theologin Ellen Ueberschär als Generalsekretärin die Deutschen Evangelischen Kirchentage. Aufgewachsen im Stadtteil Pankow engagierte sich die Berlinerin früh in der evangelischen Jugendarbeit und gehörte zehn Jahre lang auch dem Stadtjugendkonvent an. Weil Ueberschär nicht Medizin studieren durfte, absolvierte sie zunächst eine Fachausbildung zur Datenverarbeitung, später studierte sie in Berlin und Heidelberg Theologie. Drei Jahre war Ellen Ueberschär Studienleiterin für Theologie, Ethik und Recht an der Evangelischen Akademie Loccum , bevor sie 2006 in die Geschäftsstelle des Kirchentags in Fulda wechselte.