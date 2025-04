Jiří Adámek und Ladislav Źelezný: Hra na uši / The Ears Game

Eine Produktion des Tschechischen Rundfunks Český rozhlas aus dem Jahre 2018.

Video mit englischen Untertiteln.

All information about Jiří Adámek and Ladislav Źelezný and their work "Hra na uši / The Ears Game" can be found here in English.

Hra na uši / The Ears Game ist eine abstrakte Klang-Musik-Meditation über Radioproduktionen, das Erschaffen von Radiokunstwerken und deren Rezeption durch die Hörer.

Inspiration für den Autor war das Archiv des Brünner Kunsthistorikers, Theoretikers, Künstlers und Dichters Jiří Valoch. Valochs kurze, grafisch aufbereitete Stücke sind selten länger als ein paar Worte. Auffallend ist jedoch ihr philosophischer Inhalt. Alle von ihnen konzentrieren sich auf das Phänomen „Wort“ als eigentümliche, streng humane Form. Sie untersuchen Behauptungen auf ihren Wahrheitsgehalt.

Jiří Adámek wandte Valochs kreative Methode auf das Phänomen der Radiokunst und ihrer Rezipienten an. Worte, Sätze und Aussagen treten an die Stelle der handelnden Personen, und wir beobachten, wie sie heranwachsen und sich selbst verleugnen. (Renata Venclová)

Mitwirkende

Sopran: Vendula Holičková

Alt: Anna Bubníková

Tenor: Pavol Smolárik

Bass: Ondřej Bauer

Regie: Jiří Adámek

Komposition: Ladislav Źelezný

Produktion: Český rozhlas 2018

Regisseur Jiří Adámek

Jiří Adámek, geboren 1977 in Prag, studierte Theaterregie an der Akademie der darstellenden Künste seiner Heimatstadt, an der er selbst seit 2011 unterrichtet. Er hat einen eigenen Musiktheater-Typus entwickelt, in dem er die musikalisch komponierte Struktur, die Dominanz des stimmlichen Ausdrucks und die ungewöhnliche Herangehensweise an die Sprache miteinander verbindet. Er arbeitet regelmäßig mit verschiedenen tschechischen Theatern und dem Tschechischen Rundfunk zusammen.

Als Librettist und Regisseur schuf er Opern mit den Komponisten Martin Smolka (The Lists of Infinity, 2014) und Michal Nejtek (Rules for Good Manners in the Modern World, 2017). Mit Smolka inszenierte er auch das Konzert Vor dem Gesetz für das Ensemble Ascolta (2019) . Die Radiofassung von Ticks Ticks Politics wurde im deutschen, französischen und österreichischen Rundfunk gesendet. Er erhielt zahlreiche Preise und Stipendien.

Komponist Ladislav Źelezný

Ladislav Źelezný, geboren 1979 in Jindřichův Hradec (Südböhmen) ist Musiker, Kurator und audiovisueller Künstler und lebt derzeit in Prag. Er studierte an der Kunstgewerbeschule für Keramik und schloss sein Studium an der Fakultät für Bildende Kunst der Technischen Universität Brünn im Fachbereich Video und Multimedia ab. Er arbeitete einige Jahre als Assistent für Audioanwendungen und Technologie an der gleichen Universität.

Derzeit arbeitet er beim Tschechischen Radio als Sounddesigner, Musikdirektor für Hörspiele und als Produzent und Kurator des Projekts Radio-custica. Seine Arbeiten konzentrieren sich auf verschiedene Formen der akustischen Kunst, Klangkomposition für Kurzfilme, Theater und Galerien.