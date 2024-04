Dieses Hörspiel steht bis 04.04.2025 zum Download bereit.

Am 26. September 2021 wurde Kretzschmars Komposition vom Yamaha S7 Disk-Klavier im Lichthof des Zentrums für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe aufgenommen. Eine Arbeit ohne Akteur, denn nur die Maschine spielte, was auf dem Midi File programmiert wurde. Ob das schon KI ist, könnte man fragen? Eher nicht. Aber der Interpret, der Musiker, das Individuum ist hier abwesend und bleibt so eine Leerstelle. Diese Einspielung setzte Kretzschmar im SWR-Hörspiel-Studio in Korrespondenz mit Field Recordings, die Originaltöne aus 21 Städten sind. Kretzschmar hat sie auf seinen Reisen nicht zuletzt als Pianist beim Ensemble Modern durch 3 Kontinente mit dem Mikrophon aufgenommen. So fügen sich hier ein Klavierstück, vorgetragen von einem automatisiert spielenden Midi-Klavier, und Sounds aus vielen Städten der Welt zu einer Meditation über das Reisen, die vielleicht auf ihre Ähnlichkeit und Abstraktion in Zeiten der Globalisierung verweisen.

Mit O-Tönen von Tel Aviv bis Peking und dem Yamaha S7 Disk Klavier

Komposition und Realisation: Hermann Kretzschmar

Produktion: SWR 2022