Krypto! Der Traum vom magischen Internetgeld (1/8) – Ein Cowboy im Cyberspace

Der Podcast erzählt eine Geschichte, die so noch nicht erzählt wurde: Die Entwicklung von Kryptowährungen – von der Entstehung der Idee in den frühen 1990ern, über die Erfindung von Bitcoin und Blockchain, bis zum NFT-Hype und dem Crash 2022. Verfolgt wird die Geschichte anhand persönlicher Schicksale: Es geht um Erfolg, Zweifel und Hoffnung. Es ist eine Suche danach, was Krypto ausmacht, was Menschen darin zu erkennen glauben und wie es zu dem milliardenschweren, hochspekulativen Markt werden konnte, den wir heute sehen.