Ein Warnstreik beim SWR führt zu Änderungen und Ausfällen im Programm. Mehrere Gewerkschaften hatten für Donnerstag und Freitag zum ganztägigen Ausstand aufgerufen.

Mehrere Gewerkschaften haben am Donnerstag und Freitag zu ganztägigen Warnstreiks beim Südwestrundfunk (SWR) aufgerufen. Grund für die Arbeitsniederlegungen sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen. Es kam bereits zu ersten Ausfällen im Programm des Senders.

In einer Mitteilung kündigte die Gewerkschaft Ver.di am Donnerstagnachmittag an, den Streik bis einschließlich Sonntag auszuweiten. Neben dem SWR wird auch beim NDR, WDR, BR, SR und dem ZDF gestreikt.

Tarifverhandlungen beim SWR: Bereits neunte Tarifrunde

Bereits im Januar 2024 hatten die Tarifverhandlungen beim SWR begonnen. In inzwischen neun Verhandlungsrunden und drei Tarifführergesprächen konnte bislang keine Einigung erzielt werden. Den von den Gewerkschaften eingebrachte Vorschlag einer Schlichtung lehnt der SWR bislang ab. Eine solche ändere nichts an den begrenzten finanziellen Rahmenbedingungen, denen der SWR unterliege, teilte der Sender mit.

Die Gewerkschaften ver.di, unisono und der Deutsche Journalistenverband (DJV) fordern unter anderem eine Tarifsteigerung von 10,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Mediengewerkschaft VRFF fordert zwölf Prozent Plus auf 24 Monate. Die Arbeitnehmervertreter berufen sich bei ihren Forderungen unter anderem auf Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst.

Zuletzt sah das Angebot des SWR nach eigenen Angaben im Volumen eine dauerhafte Erhöhung von 7,5 Prozent (7,3 Prozent in zwei Stufen sowie strukturelle Komponenten) bei einer Laufzeit von 36 Monaten und zusätzliche Einmalzahlungen in Höhe von 6.400 Euro für die unteren Vergütungsgruppen und Honorarstufen und 2.000 Euro für die übrigen Tarifbeschäftigten vor.

Warnstreik beim SWR: Diese Sendungen sind betroffen

Der Warnstreik wirkt sich auch auf die Programme des SWR auf. Unter anderem bei folgenden Sendungen kam oder kommt es zu Einschränkungen: