In der Nacht auf Montag waren zwischen Bad Kreuznach und Bretzenheim wieder Schüsse zu hören. Dieses Mal konnte die Polizei einen möglichen Tatverdächtigen kontrollieren.

Ein Zeuge hatte die mutmaßlichen Schüsse spät am Sonntagabend gehört und die Polizei alarmiert. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften suchte daraufhin das Gebiet um die Felseneremitage in Bretzenheim (Kreis Bad Kreuznach) ab.

Die Felseneremitage in Bretzenheim ist eine in den Fels gehauene Wohnstätte. Dort lebten bis ins 19. Jahrhundert Eremiten. Sie ist heute eine Sehenswürdigkeit. Das Gebiet um die Eremitage wurde von der Polizei abgesucht. SWR SWR -

Dabei hörten auch die Einsatzkräfte ein Knallgeräusch, das wohl aus dem Bereich zwischen Bretzenheim und dem Bad Kreuznacher Stadtteil Winzenheim kam.

Möglicher Täter kontrolliert

Während der Fahndung konnte die Polizei nach eigenen Angaben einen Mann kontrollieren. Ob dieser auch hinter den Schüssen steckt, müsse allerdings noch ermittelt werden.

Beschädigt wurde laut Polizei durch die Schüsse am Sonntagabend nach derzeitigem Stand nichts.

Immer wieder Schüsse bei Bad Kreuznach - auch auf Bus und Zug

Bereits in den vergangenen Wochen hatte es Schüsse im Bad Kreuznacher Stadtteil Winzenheim gegeben. Bei einem weiteren Vorfall Mitte März waren ein Bus und eine Bushaltestelle getroffen worden. Kurz zuvor waren Schüsse auf einen Zug abgegeben worden.

Laut einer Sprecherin vermutet die Polizei, dass die Vorfälle zusammenhängen. Eindeutig bestätigt sei das aber noch nicht.