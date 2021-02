per Mail teilen

Homeoffice, Homeschooling und Homeshopping: Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig schnelles Internet und ein digitalisiertes Umfeld sind. Diese Ideen haben die Parteien.

In Rheinland-Pfalz wird gerne und viel gesurft, das Land ist laut "Deutschland-Index der Digitalisierung" Spitzenreiter bei der Nutzung digitaler Angebote. Der Datenhunger ist noch längst nicht gestillt, entsprechend werden hohe Bandbreiten gebraucht. Auf der anderen Seite ist schnelles Internet noch längst nicht überall angekommen und an vielen Orten stürzen die Menschen mit ihren Handys in Funklöcher.

Was versprechen die Parteien in Rheinland-Pfalz zu Breitbandausbau und 5G?

Vergleichen Sie die konkreten Vorschläge (redaktionelle Auswahl):