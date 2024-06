Die Ergebnisse der Europawahl werden die Parteien in Deutschland lange beschäftigen - zu diesem Fazit kommt der Politikwissenschaftler Frank Brettschneider. Im SWR Wahl-Studio bezeichnete er die Wahl als "Richtungswahl" - es liege jetzt in den Händen der Ampel-Parteien, alles zu versuchen, die Kurve zu bekommen. Aber auch die CDU müsse die Wahl nüchtern analysieren. Es müsse ihr zu denken geben, dass sie "nicht so stark von den Fehlern der Ampel profitiert, wie sie das in normalen Zeiten eigentlich tun müsste", so Brettschneider weiter. Gerade mit Blick auf Frankreich betonte der Politikwissenschaftler, kein gutes Bauchgefühl zu haben.