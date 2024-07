Mehr als 70 Künstler bei Straßentheaterfestival in Ludwigshafen

Das Programm steht: Mehr als 70 Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt werden Ende Juli beim Straßentheaterfestival in Ludwigshafen auftreten.

Das Festival wird am 26. Juli mit einem Fahrradballett der französischen Gruppe „La Bande à Tyrex“ auf dem Platz der Deutschen Einheit eröffnet. An verschiedenen Spielorten in Ludwigshafen präsentieren die Künstler - unter anderem aus Belgien, Chile, Finnland und Deutschland - ganz unterschiedliche Inszenierungen: Riesenseifenblasen, die an den Rheintreppen in den Himmel steigen, Seilakrobatik in schwindelnder Höhe oder Unterwasserakrobatik in einem gehäkelten Gebilde, „irgendwo angesiedelt ist zwischen Korallenriff und psychedelischem Fiebertraum“ - so heißt es im Programmheft.

Suchbild: Finden Sie die Künstler im Häckelgewirr? Die Gruppe Maraña aus Chile. Jens Wazel

Party auf dem Lutherplatz

Neu ist in diesem Jahr eine große Party für Künstler und Publikum auf dem Lutherplatz. Zweite Neuerung: Die Besucher können über einen QR-Code im Programmheft abstimmen, wer das Highlight in diesem Jahr war. Der Gewinner bekommt den "Straßen-Ludwig" verliehen - eine Skulptur des Ludwigshafener Künstlers Immanuel Eiselstein.

Das Festival findet drei Tage am letzten Juli-Wochenende statt. Der Eintritt ist kostenlos. Wer das Festival unterstützen möchte, kann aber, wie die Stadtverwaltung mitteilt, an einem der Infostände ein Festivalbändchen für 5 Euro kaufen. Das komplette Programm kann unter anderem hier runtergeladen werden.