Info-Date am Morgen: Neue Marschflugkörper für Deutschland ++ Erinnern an die Flutkatastrophe an der Ahr

Marschflugkörper: Erst aus den USA, dann europäisch

Verteidigungsminister Pistorius hält die geplante Stationierung neuer Marschflugkörper in Deutschland für nötig. Die USA wollen ab 2026 wieder Langstreckenwaffen hier stationieren – und Europa will ein eigenes Waffensystem entwickeln.

Ahrtal: Erinnerung an die Flutnacht

In dieser Woche jährt sich die Flutkatastrophe im Ahrtal zum dritten Mal. 135 Menschen kamen dabei in den Ortschaften rund um die Ahr ums Leben. In vielen Orten wird deshalb in diesen Tagen an die Flutopfer erinnert - etwa mit Gottesdiensten und Gedenkveranstaltungen - auch heute.

Verteidigungsminister Pistorius ist für neue Marschflugkörper in Europa, um Russland abzuschrecken. Dieses und weitere Themen mit Jonathan Hadem.

