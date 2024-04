Bosch-Bilanz 2023: Mehr Umsatz und Gewinn

Der Stuttgarter Technologiekonzern Bosch hat im vergangenen Jahr 2023 Umsatz und Ertrag weiter steigern können und plant seine Wachstumsstrategie im laufenden Jahr fortzusetzen.

Im zurückliegenden Geschäftsjahr hat Bosch - trotz eigentlich ungünstiger Konjunktur- und Marktbedingungen - einen Umsatz von 91,6 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das ist ein Plus von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr (wechselkursbereinigt ein Plus von 8,0 Prozent). Der Gewinn (EBIT) stieg auf 4,8 Milliarden Euro (nach 3,8 Milliarden Euro in 2022). Das gab Bosch-Chef Stefan Hartung bei der Vorstellung der Jahresbilanz in Renningen bei Stuttgart bekannt. Wichtigste Sparte des Bosch-Konzerns bleibt die Automobiltechnik. D