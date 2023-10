Win-win-Situation durch Windkraft in Riegenroth

Die Menschen in Rheinland-Pfalz stehen Erneuerbaren Energien mehrheitlich positiv gegenüber - und zwar selbst dann, wenn die Windräder oder Solaranlagen in ihrem unmittelbaren Umfeld stehen. Das ergab eine Studie. Ganz besonders ist die Zustimmung natürlich, wenn es zusätzlich noch einen finanziellen Anreiz für die Bürgerinnen und Bürger gibt - so wie in Riegenroth, einem Dorf im Hunsrück. Hier haben alle was davon, wenn sich die Windräder drehen.