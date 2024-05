Es wird in den kommenden Tagen deutlich sonniger und wärmer als zuletzt. So kündigt es Donald Bäcker in der Wetterschau vom Dienstagabend an. Zu verdanken ist es einem Hochdruckgebiet namens "Thomas". Heute sind zwar noch ein paar dichtere Wolkenfelder dabei. Aber es bleibt trocken und heitert auch mal längere Zeit auf. Entlang des Rheins wird es bis zu 20 Grad warm.