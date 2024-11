Nach dem Sturm kommen Kälte und Glätte nach RLP

Rheinland-Pfalz stehen die ersten richtig kalten Tage in diesem Herbst bevor - außerdem Schnee und Straßenglätte. Die Straßenmeistereien sind vielerorts bereits im Einsatz.

Am Nachmittag und Abend wird es in Rheinland-Pfalz laut Deutschem Wetterdienst (DWD) deutlich kühler. Der Wind wehe stark aus Südwest mit starken bis stürmischen Böen, zeitweise Sturmböen.

In der Nacht zum Mittwoch erwarten die Meteorologen teils starke Bewölkung und zeitweise Regen-, Schneeregen- und Graupelschauer. Von der Eifel bis zum Westerwald gebe es oberhalb 300 m Schneeschauer, dazu werde es glatt. Bei kräftigen Schauern gebe es auch oberhalb 100 m Glättegefahr durch Schneematsch. Die Temperaturen sinken demnach auf 2 bis -1 Grad, im Bergland bis -3 Grad.

Glatte Straßen rund um Trier erwartet

Die Straßenmeistereien in der Region Trier stellen sich für die kommende Nacht auf glatte Straßen ein. Deshalb würden die Mitarbeiter ab 2 Uhr nachts in Eifel und Hunsrück im Einsatz sein, teilten die Straßenmeistereien in Birkenfeld, Kirn und Daun dem SWR mit. Zunächst würden in den jeweiligen Gebieten immer zwei Räumfahrzeuge Erkundungsfahrten durchführen. Sollten die Straßen glatt sein, würden sofort weitere Mitarbeiter, die in Rufbereitschaft sind, alarmiert. Die Salzlager seien aufgefüllt.

Die Straßenmeistereien gehen davon aus, dass gerade in den Höhenlagen die Temperaturen in der kommenden Nacht auf 0 Grad und tiefer sinken werden. Wegen der Regenfälle könne es daher auch glatt werden. Die Vorbereitungen der Straßenmeistereien seien schon lange abgeschlossen.

Ludwigshafen: Autobahnmeisterei will "vorstreuen"

Auch Mitarbeiter der Autobahnmeisterei in Ludwigshafen-Ruchheim wollen bereits in dieser Nacht unterwegs sein. Weil gegen Ende der Woche glatte Straßen drohen, würden sie schon mal Salz "vorstreuen", teilte die Autobahnmeisterei dem SWR mit. Unterwegs seie sie auf der A 650, der A 65, der A 61 sowie auf der B 9 rund um das Oggersheimer Kreuz von 22 Uhr bis morgen um 7 Uhr.

Dann würden sie hoffen, dass es am Mittwoch trocken bleibt und das Salz nicht wieder weggespült wird. Denn richtig frostig werde es erst in der Nacht auf Donnerstag. "Wenn der Plan so aufgeht, brauchen wir vor Glatteis dann keine Angst zu haben", hieß es.

Die Straßenmeisterei in Neustadt/Weinstraße, die für 320 Kilometer Bundes-, Land- und Kreisstraßen zuständig ist, kündigte an, ab 2 Uhr nachts die Strecken zu kontrollieren. Dabei wird aber kein Salz gestreut wie auf den Autobahnen.

Pegel der Nahe und des Glan steigen

Durch die ergiebigen Regenfälle steigen die Wasserstände der Nahe und des Glan. Laut Hochwasservorhersagezentrale wird an der Nahe die Meldehöhe an den Pegeln Oberstein und Martinstein in der Nacht zum Mittwoch überschritten. Ab Mittwochnachmittag würden die Waserstände aber überall wieder sinken.

Ähnlich sehe es für den Glan aus. Hier würden die Meldehöhen an den Pegeln Odenbach und Eschenau überschritten. Aber auch hier würden bereits am Mittwoch sinkende Pegelstände erwartet.

Auch am Mittwoch Regen und Schnee

Am Mittwoch wird es im Land laut DWD immer wieder zu Regen-, Schneeregen-, Schnee- und Graupelschauern kommen und das bei Höchstwerten von 5 Grad, im Bergland bis -1 Grad. Bis einschließlich Freitag erwarten die Experten eigenen Angaben zufolge wenig Wetter-Änderung.

Am Wochenende wieder wärmer

Die Zehn-Tage-Prognose des DWD zeigt ab dem Wochenende wieder steigende Temperaturen. Demnach könnten am Sonntag schon wieder Werte im zweistelligen Plus-Bereich möglich sein.