Starkregen und Gewitter in Rheinland-Pfalz erwartet

In Rheinland-Pfalz wird das Wetter in den kommenden Tagen wechselhaft und mild. Gebietsweise sind Starkregen und Gewitter zu erwarten. Am Donnerstag könnten Ausläufer des Sturms "Kirk" das Land erreichen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet nach eigenen Angaben ab Montagnachmittag mit einzelnen Gewittern und Windböen von bis zu 60 Stundenkilometern. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 15 und 20 Grad, in Höhenlagen um 14 Grad. In der Nacht zum Dienstag soll es weiter regnen. Gebietsweise könnten bis zu 35 Liter pro Quadratmeter fallen, hieß es. Video herunterladen (24,4 MB | MP4) Mild und nass auch am Dienstag und Mittwoch Am Dienstag bleibt das Wetter laut DWD überwiegend bewölkt, regnerisch und mild. Die Temperaturen erreichen demnach 14 bis 19 Grad. Erneut seien örtliche Gewitter zu erwarten. Für Mittwoch prognostiziert der Wetterdienst weiterhin milde Temperaturen mit Höchstwerten zwischen 14 und 19 Grad. Von Südwesten ziehe zeitweise kräftiger Regen auf. Bringt Sturm "Kirk" Orkanböen nach RLP? Besonders turbulent könnte es ab der Nacht zum Donnerstag werden: Dann soll der einstige Hurrikan "Kirk" als außertropisches Sturmtief in Deutschland ankommen. "Wir erwarten Sturm bis ins Flachland vor allem südöstlich einer Linie von der Eifel bis nach Mecklenburg", sagte der DWD-Meteorologe Martin Jonas. Auf den Bergen könne es durchaus Orkanböen geben. Allerdings wiesen die Modelle noch Unsicherheit auf. Der Himmel über Rheinland-Pfalz bleibt demnach auch im Tagesverlauf bewölkt bis bedeckt. Zeitweise soll es kräftig regnen. Die Höchstwerte erreichten 14 bis 17 Grad, hieß es. Dazu wehe der besagte stürmische Wind aus Süd, später West. In der Nacht zum Freitag sei es weiter stark bewölkt, gebietsweise falle Regen.