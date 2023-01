Es bleibt weiter kalt in Rheinland-Pfalz. Nach einer frostigen Nacht bleibt es auch am Freitagvormittag zunächst wolkenverhangen. Bei Temperaturen zwischen minus 2 und 1 Grad gibt es auch immer wieder Regen oder leichten Schneefall. Im Tagesverlauf wird es dann trockener, nur in der Eifel bleibt es nass. Die Temperaturen steigen örtlich auf bis zu 4 Grad. Am Wochenende wird es dann wieder sonniger.