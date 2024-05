Es bleibt wechselhaft in Rheinland-Pfalz. Bis Samstag gibt es immer wieder Schauer und Gewitter, aber nicht in solchen Mengen, wie sie in Baden-Württemberg und Bayern zu erwarten sind, sagt Wetterexpertin Claudia Kleinert. Der Freitag beginnt mit einzelnen Schauern, Richtung Nachmittag regnet es fast in im ganzen Land - bei maximal 19 Grad. Am Samstag regnet es kräftiger, am Sonntag ist es nur noch im Süden nass. Trocken wird es mit dem Start in die neue Woche.