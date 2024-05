In der Nacht auf Donnerstag wird es vereinzelt Nebel geben, bis zum Nachmittag bleibt es aber erst einmal trocken. Am frühen Morgen liegen die Temperaturen zwischen 6 und 12 Grad. Nachmittags wird es aber wärmer mit 17 bis 22 Grad. Ab dann kann es auch einzelne Schauer und Gewitter mit vereinzelt Hagel geben. Bis Samstag wird das Wetter vermutlich so bleiben, also vormittags trocken, tagsüber kräftiger Regen.