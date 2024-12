Katholische wie evangelische Geistliche in Rheinland-Pfalz sehen in der Weihnachtsgeschichte ein Gegenmodell zu Gewalt, Hass und menschlichem Machtgehabe. Das haben sie in ihren Predigten zu Heiligabend deutlich gemacht.

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hob in seiner Predigt in der Christmette im Dom hervor, dass nur Christus Erlöser und Friedensstifter sei. Insofern sei die Weihnachtsgeschichte nach Lukas "eine politische Stellungnahme gegen jeden menschlichen Machtdünkel". Weltliche Machthaber wie der damalige römische Kaiser Augustus, der sich Gott, Erlöser und Friedensstifter habe nennen lassen, könnten da nicht "mithalten", so Kohlgraf.

Dagegen stehe die unspektakuläre Geburt Christi im Stall zu Bethlehem. Das Kind müsse sich keine Denkmäler setzen, es müsse sich keine Tempel bauen lassen und es wolle die Menschen nicht verwalten, betonte der Bischof.

Im Feiern der Menschwerdung Gottes sind uns gerade die Menschen, die im Dunkel sind, sehr nahe: die Menschen im Krieg und heute Abend auch die Menschen in Magdeburg.

Kohlgraf ging in seiner Weihnachtspredigt auch auf den Anschlag in Magdeburg und dessen Opfer ein. Wenn die Glaubensgemeinschaft Gottesdienst feiere, dann "klammern wir gerade an Weihnachten die Not von Menschen nicht aus". Feiern heiße nicht oberflächliches Fröhlich-Sein, so der Mainzer Bischof. "Im Feiern der Menschwerdung Gottes sind uns gerade die Menschen, die im Dunkel sind, sehr nahe: die Menschen im Krieg und heute Abend auch die Menschen in Magdeburg."

Kind in der Krippe als "Zeichen gegen Gewalt, Mutlosigkeit und soziale Kälte"

Die Präsidentin der evangelischen Kirche der Pfalz, Dorothee Wüst, hat in ihrer Weihnachtsbotschaft dazu aufgerufen, Weihnachten an allen Tagen in die Herzen einziehen zu lassen. Mit dem Kind in der Krippe setze Gott ein Zeichen gegen Gewalt, Mutlosigkeit und soziale Kälte. Dadurch entstehe eine Kraft, die die Menschen leben und handeln lasse. Gerade in einer Zeit der Kriege und Unsicherheit sei es deshalb wichtig, diese Kraft das ganze Jahr über zu nutzen, so Wüst.