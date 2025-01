Auch die letzten Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz haben geschlossen. Die Betreiber haben eine positive Bilanz gezogen.

Für den Einzelhandel in Rheinland-Pfalz ist die Adventszeit in diesem Jahr eher enttäuschend verlaufen. Ganz anders sieht es da bei den Veranstaltern und Schaustellern der Weihnachtsmärkte aus. Viele ziehen ein positives Fazit ihrer Märkte - vor allem, was die Besucherzahlen anbelangt.

So sehen die Bilanzen im Einzelnen aus:

Bis zum Anschlag in Magdeburg wäre es eine perfekte Weihnachtsmarkt-Saison in Mainz gewesen, sagte Marko Sottile, einer der Sprecher des Marktes in der Landeshauptstadt. Nach dem Anschlag habe er eigentlich erwartet, dass an den verbleibenden Tagen weniger Menschen auf den Markt kommen. Doch das sei in Mainz nicht der Fall gewesen. Die Besucher seien "erst recht" gekommen, sagte Sottile.

Laut Sascha Barth, Sprecher der Marktbeschicker in Mainz, liegen die Besucherzahlen auf dem Niveau des Vorjahres. Er führt das unter anderem auch auf das gute Wetter zurück.

Auch in der Nibelungenstadt Worms sind die Betreiber zufrieden, so deren Sprecher Rene Bauer. Er kritisiert jedoch die gestiegenen Gema-Gebühren, weswegen teilweise keine Weihnachtsmusik zu hören war. Nach Angaben des Stadtmarketings haben weit mehr als 600.000 Menschen den Wormser Weihnachtsmarkt besucht.

Koblenz : "Kratzen an der Million"

Einen Besucher-Zuwachs gab es beim Koblenzer Weihnachtsmarkt. "Wir kratzen irgendwo an der Million", sagte Marktorganisator Detlef Koenitz. Im vergangenen Jahr seien rund 800.000 Besucherinnen und Besucher gekommen.

Auch er erklärt sich den Andrang nicht zuletzt mit dem guten Wetter in diesem Jahr. Bis zum letzten Wochenende des Weihnachtsmarkts habe es nur einen Regentag gegeben. Dass alle Imbissbetreiber nur noch regionale Wurstwaren verkauft haben, sei bei den Besucherinnen und Besuchern besonders gut angekommen.

Die meisten Verkaufsstände sind nach Weihnachten abgebaut worden, auf einigen Plätzen konnte man aber noch essen und trinken. Auch hier hätten sich noch viele Menschen getroffen, allerdings erst ab abends.

Trier : Zufrieden mit Umsatz

Für den Weihnachtsmarkt in Trier zogen die Organisatoren eine positive Bilanz. Der Markt war am 22. Dezember zu Ende gegangen. Die Standbetreiber zeigten sich zufrieden mit dem Umsatz. Das Wetter habe mitgespielt, es habe nur wenige Regentage gegeben.

Wie ein Sprecher mitteilte, haben in diesem Jahr besonders viele Gäste aus den Nachbarländern den Weihnachtsmarkt besucht: Viele Gäste seien aus Frankreich, Belgien und Luxemburg angereist. Aber auch viele in Deutschland stationierte US-Soldaten hätten den Markt besucht.

Der Mosel-Weihnachtsmarkt in Traben-Trarbach könnte in diesem Jahr nach Aussage des Veranstalters einen neuen Besucherrekord aufgestellt haben. Noch seien aber nicht alle Tickets ausgezählt worden. Damit könnte dann der Rekord vom Vorjahr geknackt werden. Damals sind laut Veranstalter 85.000 Tickets verkauft worden.

Ludwigshafen : Früher Start hat sich ausgezahlt

Auch in Ludwigshafen ist man dieses Jahr sehr zufrieden mit dem Verlauf des Weihnachtsmarktes. Vor allem in den ersten Wochen sei der Markt sehr gut besucht gewesen. Es habe sich ausgezahlt, der erste Weihnachtsmarkt im Land zu sein, der seine Pforten öffnet, sagte der Geschäftsführer der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft, Christoph Keimes. Der Markt war als erster Weihnachtsmarkt in Rheinland-Pfalz bereits am 13. November gestartet.

Der Vorsitzende des Schaustellerverbandes Ludwigshafen-Pfalz, Thomas Herzberger, ist mit den Umsätzen auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt ebenfalls zufrieden. Allerdings habe man schon gemerkt, dass der Markt am Anfang nicht von den Straßenbahnen und den Bussen angefahren wurde. "Da fehlte der ein oder andere Euro in der Kasse", so seine Bilanz.

Kaiserslautern : So viele Besucher wie lange nicht mehr

Gut besucht waren nach SWR-Informationen auch der Weihnachtsmarkt in der Kaiserslauterer Innenstadt, der Belznickelmarkt in Pirmasens und auch der Weihnachtsmarkt in Zweibrücken. Dort waren nach Angaben des Organisators in diesem Jahr so viele Besucher gewesen, wie schon lange nicht mehr. Vor allem habe geholfen, dass das Wetter im Dezember mitgespielt habe, hieß es.

Der Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern hatte nach den Weihnachtsfeiertagen nochmal als Silvestermarkt kurz vor Jahresende geöffnet.

Vielerorts Gedenken nach Attentat in Magdeburg

Überschattet war die Weihnachtsmarkt-Saison in diesem Jahr von dem Anschlag in Magdeburg. Auf vielen Weihnachtsmärkten in Rheinland-Pfalz hatte es Schweigeminuten gegeben, einige sagten das Bühnenprogramm ab oder verzichteten auf Musik. Die Märkte liefen aber wie geplant weiter.

Ein 50-Jähriger war am 20. Dezember mit einem Auto ungebremst durch eine Budengasse auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg gefahren. Sechs Menschen starben, rund 200 wurden verletzt.