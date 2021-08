Rathäuser, Kitas oder Sporthallen sind den Fluten zum Opfer gefallen, viele Menschen haben weder Ausweis noch Briefkasten. Gewählt wird im Ahrtal und den anderen Flutregionen trotzdem.

Bundeswahlleiter Georg Thiel hat bekräftigt, dass die Bundestagswahl am 26. September auch in den Katastrophengebieten stattfinden wird. Dem SWR sagte Thiel, möglicherweise werde es vereinzelt andere Rahmenbedingungen geben. Man sei in Kontakt mit den Landeswahlleitern.

Strukturen vor Ort fehlen

"Natürlich hatten die Organe vor Ort erst einmal andere Sorgen. Gleichwohl haben wir aktuelle Lagebilder", so der Bundeswahlleiter. In Bayern und Nordrhein-Westfalen sei die Lage weniger problematisch. Schwierig werde es im Wahlkreis Ahrweiler, so Thiel. Dort würden vielerorts die für die Wahl wichtigen Strukturen nicht mehr existieren. "Wahlgesetz und Wahlordnung bieten glücklicherweise hierfür Regeln", sagte Thiel.

Wahlbenachtigungen kommen postlagernd

Landeslisten und Wählerverzeichnisse könnten rechtzeitig aufgestellt und hergestellt werden. Wo dann die Infrastruktur fehle, wie etwa für die Wahllokale, könnten möglicherweise Zelte oder Container aufgestellt werden. Für Menschen, die keinen Briefkasten mehr haben, könne die Wahlbenachrichtigung postlagernd hinterlegt werden.

"Wir sind zuversichtlich, dass auch die Menschen aus den zerstörten Gebieten am 26. September wählen können," so Thiel. Er kündigte eine breite Medienkampagne an, um die Bevölkerung in den nächsten Wochen zu informieren. Derzeit liefen Gespräche mit dem rheinland-pfälzischen Landeswahlleiter, um die Probleme bei der Organisation zu lösen. Voraussichtlich noch diese Woche würden Ergebnisse veröffentlicht.