Nach dem Ampel-Aus will Kanzler Scholz vorerst weitermachen und wichtige politische Projekte verabschieden. Neuwahlen könnten so erst im März 2025 kommen. Die Opposition drängt auf sofortige Neuwahlen, um Klarheit zu schaffen.

Nach dem Aus der Ampel-Koalition hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigt, die Geschäfte fortführen zu wollen, um Stabilität zu gewährleisten. So will er in einer Minderheitsregierung mit den Grünen und wechselnden Mehrheiten bis Ende des Jahres noch wichtige politische Projekte verabschieden. Im Januar möchte er dann die Vertrauensfrage im Bundestag stellen. Sollte Scholz diese verlieren, könnten Neuwahlen bis März 2025 stattfinden.

Vor allem der Opposition geht das zu langsam. Die Koalition und der Kanzler hätten kein Vertrauen mehr. Sofortige Neuwahlen seien angezeigt, um Klarheit zu schaffen. Sie fordert die sofortige Vertrauensfrage im Bundestag.

Was denkt ihr dazu? Seid ihr für einen raschen Regierungswechsel oder ist ein Übergang bis März 2025 gut?

