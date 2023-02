Zahlt Ihr mit Bargeld oder Karte?

per Mail teilen

In einigen Ländern Europas ist das Bargeld nahezu verschwunden und gleichzeitig auch Banküberfalle. Wie sieht es bei Euch aus, könntet Ihr auf Bargeld verzichten?

In Dänemark hat es im vergangenen Jahr nicht einen einzigen Banküberfall gegeben. Zur Jahrtausendwende seien es noch 221 Raubüberfälle gewesen, fast an jedem normalen Arbeitstag einer. Allerdings sind die Chancen, bei einem Überfall an Geld zu kommen, auch stark gesunken. Landesweit gibt es nur noch etwa 20 Bankfilialen, die größere Mengen Bargeld vorrätig haben. Viele Dänen zahlen mittlerweile ausschließlich mit Karte.

