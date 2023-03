Mit einem Großaufgebot haben Polizei und Rettungskräfte nach einer Zwölfjährigen aus Freudenberg im Siegerland gesucht, die nach einem Besuch bei ihrer Freundin am Samstag nicht nach Hause gekommen war. In einem nahegelegenen Waldstück auf rheinland-pfälzischem Gebiet fanden sie am Sonntagmittag eine weibliche Leiche. Deren Identität war zunächst unklar. Am Sonntagabend teilte die Polizei mit, dass es sich bei dem gefundenen Leichnam um das vermisste Mädchen handelt.