Impfgegner von der Mosel: Haftstrafe für Angeklagten der "Paladin"-Gruppe

Impfgegner von der Mosel hatten eine bewaffnete Widerstandsgruppe gegen die Corona-Maßnahmen gebildet. Der Hauptangeklagte muss jetzt für zwei Jahre und neun Monaten ins Gefängnis.

Das Landgericht Koblenz hat zwei andere Mitglieder der Gruppe mit dem Namen "Paladin" zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die drei Männer sich im Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen gegen den Staat zusammengeschlossen hatten. Dazu hatten sie sich Schusswaffen in einem 3D-Drucker hergestellt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Verteidigerin des Hauptangeklagten hatte gegenüber dem SWR angekündigt, Revision einzulegen.

Die Staatsanwaltschaft hatte ihnen vorgeworfen, mit den Waffen gegen die Masken- und Impfpflicht vorgehen zu wollen. Neben der Gründung einer kriminellen Vereinigung und einer bewaffneten Gruppe musste sich die Angeklagten auch für Verstöße gegen das Waffengesetz verantworten.

Eine Kunststoff-Pistole aus einem 3D-Drucker. Ein Mann von der Mosel hat ähnliche Waffen selbst hergestellt. dpa Bildfunk Eric Gay

Der Prozess verlief nicht störungsfrei

Beispiellos waren aber nicht nur die Vorwürfe gegen die drei Männer. Auch das Verhalten des Hauptangeklagten während der Gerichtsverhandlung sorgte für Aufsehen. Schon beim Prozessauftakt ignorierte der 39-Jährige die Richterin und hielt stattdessen einen Monolog mit abenteuerlichen Aussagen. Er erklärte, er sähe sich selbst als Opfer und sprach auch immer wieder die Zuschauer an - bis die Richterin ihn des Saales verwies.

Staatsanwaltschaft forderte vier Jahre Haft

An späteren Prozesstagen durfte der Physiotherapeut von der Mosel dann wieder teilnehmen. Die Verlesung der Plädoyers vergangene Woche verfolgte er im Stehen. Dabei hatte die Staatsanwaltschaft für ihn eine Haftstrafe von vier Jahren gefordert und für seine Mitangeklagten jeweils Bewährungsstrafen.

Impfgegner von der Mosel hatten Angst

Die Staatsanwaltschaft ist davon ausgegangen, dass der 39-Jährige sich im Zuge der Pandemie radikalisiert hat. Ein Auslöser soll gewesen sein, dass der Physiotherapeut seinerzeit seinen Job verloren hat, weil er keinen Mundschutz tragen wollte. Angesichts der Maskenpflicht und der Impfungen habe er sich um die Grundrechte in Deutschland gesorgt.

Christopher do Paco Quesado leitet die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und vertritt die Anklage gegen die drei Männer vor dem Landgericht. SWR Christian Altmayer

Nach Ansicht des Koblenzer Oberstaatsanwaltes Christopher do Paco Quesado ist der Angeklagte ein sogenannter Reichsbürger. Diese Gruppierung erkennt die Existenz der Bundesrepublik Deutschland nicht an und will Widerstand gegen den Staat leisten.

Dazu würde auch sein Verhalten im Prozess passen. Denn dort hatte der 39-Jährige immer wieder erklärt, er sei "ein freilebender Mensch" und somit "kein Staatsbürger Deutschlands". Er dürfe daher auch nicht "gegen seinen Willen" vor ein Gericht gestellt werden.

Angeklagter war nach Portugal geflohen

Um ihm den Prozess zu machen, hatten die Ermittler einen großen Aufwand betrieben. 2022 bereits hatte die Staatsanwaltschaft ihn wegen der Herstellung der Waffen im 3D-Drucker angeklagt.

Beim Prozess vor dem Schöffengericht in Wittlich gab es damals eine Bewährungsstrafe. Unmittelbar nach dem Urteil setzte sich der 39-Jährige nach Portugal ab - wohl auch, um der weiteren Strafverfolgung zu entgehen. Dort wurde er dann im November 2023 von der portugiesischen Polizei gefasst.