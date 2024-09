Urteil gegen mutmaßliche IS-Terroristin aus Trier erwartet

per Mail teilen

Eine Syrien-Rückkehrerin aus Trier muss in Düsseldorf mit ihrer Verurteilung rechnen. Sie soll sich dem IS angeschlossen haben.

Die Bundesanwaltschaft hat für die geständige Deutsch-Französin aus Trier zwei Jahre Haft auf Bewährung beantragt, ihr Verteidiger eine mildere Strafe. Die 30-Jährige soll im September 2013 nach Syrien ausgereist sein und sich dort zunächst der Terrorvereinigung Jabhat al-Nusra angeschlossen haben und dann einige Monate später der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS).

Hilfe für Terrororganisation

Zudem soll sie bei der Beschaffung von militärischer Ausrüstung für den IS geholfen haben. Anfang 2014 soll die Angeklagte nach Deutschland zurückgekehrt sein und in Köln gewohnt, dem IS aber noch bis mindestens Februar 2015 angehört haben. Nach fast vier Monaten Untersuchungshaft war die Angeklagte auf freien Fuß gesetzt worden.

Angeklagte gesteht Taten

Im Prozess am Düsseldorfer Oberlandesgericht hatte sie auch gestanden, die bereits als Sklavenhalterin und Terroristin zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilte Sarah O. aus Konstanz zur Ausreise nach Syrien überredet zu haben. Es sei ihre Online-Freundin gewesen.