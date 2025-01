Das Bürgeramt Trier bietet dienstags Besuche ohne Termin an. Der Andrang ist riesig: Frühmorgens bildet sich eine meterlange Warteschlage vor dem Amt.

"Das letzte Mal habe ich so etwas in der DDR erlebt. Da mussten wir Schlage stehen für ein Visum in den Westen", sagt ein älterer Mann, der seit einer halben Stunde vor dem Bürgeramt in Trier wartet. Das öffnet erst um 7 Uhr.

Die Warteschlange ist etwa 50 Meter lang. Die Menschen stehen auf dem Viehmarkt in der Kälte. "Das ist schon erschreckend, wenn man hier ankommt und so lange warten muss, bis man überhaupt drankommt", sagt eine Frau. "Bei anderen Verbandsgemeinden geht das innerhalb von fünf Minuten", ärgert sich eine andere junge Frau.