Starke Sturmböen haben am Nachmittag eine Bushaltestelle in Hermeskeil umgeworfen. Dabei gab es mehrere Verletzte. In Eifel und Hunsrück versperren umgefallen Bäume die Straßen.

Sturmböen von zum Teil über 100 Stundenkilometern haben am Nachmittag in der Region Trier viele Schäden verursacht. Nach Polizeiangaben sind dabei mehrere Menschen verletzt worden. Sturm reist Bushaltestelle weg In Hermeskeil fegte der Sturm eine provisorische Bushaltestelle weg. Nach Angaben der Polizei sind dabei drei Menschen verletzt worden, eine Person schwer. Die Menschen haben in der Haltestelle gesessen, als der Sturm sie wegriss. Als der Sturm die Bushaltestelle wegriss, saßen drei Menschen in dem Häuschen. Sie wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Steil TV Bäume in Eifel und Hunsrück umgeworfen Rund um Daun, Bitburg, Prüm sowie Hermeskeil und im Raum Wittlich sind nach Angaben der Straßenmeistereien viele Bäume umgeknickt. Mehrere Straßen mussten gesperrt werden. In Ensch im Kreis Trier Saarburg riss der Sturm ein Terrassendach weg.