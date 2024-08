Wie die Stadt Trier auf Vorhaltungen zweier Gymnasien reagiert

Zwei Tage, nachdem Trierer Schulleiter wegen unhygienischer zusätzlicher Klassenräume Alarm geschlagen haben, meldet sich die Stadt Trier zu Wort und sieht eigentlich kein Problem.

Schuldezernentin Elvira Garbes (Grüne) kann die aktuelle Aufregung um zusätzliche Klassenräume für das Max-Planck-Gymnasium (MPG) und das Auguste-Viktoria-Gymnasium (AVG) nicht wirklich verstehen. Die Schulen benötigen diese Räume zu Schulanfang dringend, weil sie aus allen Nähten platzen und ihre Schülerinnen und Schüler nicht in ihren eigenen Gebäuden unterbekommen.

Es könne gar keine Rede davon sein, dass die Stadt als Schulträger monatelang gar nichts getan habe, um diese Räume in der ehemaligen kaufmännischen Privatschule Eberhard in einen unterrichtsfähigen Zustand zu bringen und rechtzeitig bereitzustellen, so Garbes am Freitag. Und die Stadt handele jetzt auch nicht etwa unter dem Druck der Ereignisse, nur weil die beiden Schulleiter am Mittwoch Alarm geschlagen hatten. Die jetzt noch kurz vor Schulbeginn unter Hochdruck durchgeführten Arbeiten seien ohnehin und längst geplant gewesen.

Schulleiter hatten am Mittwoch Alarm geschlagen

Armin Huber (MPG) und Timo Breitbach (AVG) hatten am Mittwoch den SWR informiert, dass wenige Tage vor Schulbeginn die zusätzlichen Klassenräume nicht unterrichtsfähig seien. Es gebe hygienische Mängel, Schimmel und Baustellen. Außerdem fehle es in vielen Klassensälen immer noch an technischer Ausstattung. Es sei erschreckend, in welchen Räumen dort unterrichtet werden solle.

Schulleiter Armin Huber hält eine Rattenfalle in der Hand. SWR

Als man sich in dieser Woche zusammen mit dem Schulelternbeirat (SEB) die zusätzlichen Klassenräume ansehen wollte, so Huber, seien die SEB-Vertreter aus allen Wolken gefallen, als sie das Chaos in der Eberhardschule gesehen hätten. Vor allem die sanitären Anlagen seien in einem sehr schlechten Zustand und es seien in manchen Räumen Rattenfallen aufgestellt gewesen.

"Das Ärgerliche ist einfach, dass man sich auf die Schulträger eigentlich verlassen soll, der uns zugesagt hat, die Schulräume sind fertig. Und dass wir jetzt am Anfang des Schuljahres, wo wir nun ganz andere Dinge zu tun haben, uns damit beschäftigen müssen, dass wir schulfertige Räume bekommen", sagte Huber im Gespräch mit dem SWR.

Stadt Trier widerspricht einer Verschleppung der Arbeiten

Schuldezernentin Garbes hingegen widerspricht dem nun auf Nachfrage des SWR. Gemeinsam mit dem Schulamtsleiter Michael Thein, listete sie am Freitag auf, was in den vergangenen Monaten dort alles gearbeitet worden sei. So habe man unter anderem Räume umgebaut, Zwischenwände entfernt und an der Elektroinstallation gearbeitet.

Wenn jetzt die Räume gereinigt, Wände gestrichen und auch sonst noch gearbeitet werde, dann seien das Restarbeiten. Zum Schulbeginn seien die Räume zumindest so weit fertig, dass dort Unterricht gehalten werden könne, so Garbes und Thein.

Armin Huber und Timo Breitbach stehen in einem Raum, der noch kein Whiteboard hat. SWR

Auf Nachfrage räumen beide aber auch ein: "Wir sind spät dran." Von Verschleppung der erforderlichen Arbeiten wollen die Stadtvertreter aber nichts wissen. Bei den elektronischen Tafeln, den Whiteboards, habe es beispielsweise Lieferschwierigkeiten gegeben. Diese würden in der kommenden Woche installiert. Auch der Lärmschutz zwischen den Klassenräumen werde nachgebessert und die Toiletten irgendwann saniert.

Was die angeblichen Hygieneprobleme angeht, so habe man schon frühzeitig wegen Undichtigkeiten auf Schimmel geprüft, aber nichts feststellen können, so die beiden Stadtvertreter am Freitag. Dies werde beobachtet. Auch das Gesundheitsamt werde die Räume vor Schulanfang ansehen. Die Toiletten seien tatsächlich in keinem schönen Zustand, würden aber bis Montag gesäubert.

Die Toilettenräume sind in keinem schönen Zustand. SWR

Eine Ratte und Rattenkot seien tatsächlich gesichtet worden. Allerdings habe man keine weiteren finden oder fangen können. Auch gebe es keinen erkennbaren Weg, wo Ratten über die Kanalisation eindringen könnten. Möglicherweise habe sich das Tier während der Bauarbeiten eingeschlichen und sei ein Einzelfall.

Dezernentin bestreitet, dass Stadt zu Rundgang eingeladen wurde

Warum die beiden Schulleiter glaubten, den Weg über die Presse gehen zu müssen, kann sich Schuldezernentin Garbes nicht erklären. Dass die Stadt für den vergangenen Mittwoch von ihnen zu einem Rundgang in der Eberhardschule eingeladen worden und nicht gekommen sei, stimme schlichtweg nicht. Im Grunde seien durch die Berichterstattung Eltern und Schülerinnen und Schüler grundlos beunruhigt worden.