Sexueller Missbrauch im Eifelort Speicher: Jugendlicher angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Trier hat einen Jugendlichen wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt. Er soll sich im Juli an einem 6-jährigen Mädchen in Speicher vergangen haben.

Einzelheiten zu der Tat teilte der Leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen wegen des Alters der Beteiligten nicht mit. Bei dem Opfer handelt es sich seinen Angaben zufolge um ein sechs Jahre altes Mädchen, bei dem Angeklagten um einen Jugendlichen, dessen genaues Alter nicht mitgeteilt wurde.

Mit Süßigkeiten gelockt

Ihm wird zur Last gelegt, die Sechsjährige an einem Abend Anfang Juli in Speicher mit Süßigkeiten hinter ein Haus gelockt und dort sexuell missbraucht zu haben. Das Kind war anschließend nach Hause gelaufen und hatte alles seiner Mutter erzählt. Der mutmaßliche Täter konnte wenige Tage nach der Tat festgenommen werden. Er kam in Untersuchungshaft.

Mit Videos gefahndet

DNA-Spuren hätten den Tatverdacht erhärtet, hieß es damals von Polizei und Staatsanwaltschaft. Zeitweise war mit einer großen Sonderkommission nach dem Tatverdächtigen gefahndet worden. Dabei waren auch Videos aus Überwachungskameras rund dem vermeintlichen Tatort veröffentlicht worden. Darauf war ein Mann auf einem Fahrrad zu sehen. Im Ort selbst war damals eine Anlaufstelle für die Bevölkerung eingerichtet worden.

Prozess wird nicht öffentlich verhandelt

Das Mädchen war damaligen Polizeiangaben zufolge nach der Tat traumatisiert, aber körperlich unversehrt. Wann der Fall vor dem Trierer Landgericht verhandelt wird, steht noch nicht fest. Laut Staatsanwaltschaft wird der Prozess nicht öffentlich sein.