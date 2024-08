Dem Tier war wohl einfach zu warm. In der Nacht schwamm ein Reh seelenruhig in einem Pool. Das kühle Nass wollte es auch dann nicht verlassen, als die Polizei am Beckenrand stand.

Der Besitzer des Pools hatte zunächst die Beamten gerufen, weil er auf seinem Grundstück verdächtige Geräusche gehört hatte. Als er dann doch Mut fasste, um nachzuschauen, traute er seinen Augen nicht: In seinem Gartenpool schwamm ein Reh im Kreis. Reh will Pool nicht verlassen Als die Polizei versuchte, das Tier aus dem Becken herauszuholen, schwamm es immer wieder davon. Ein Polizeisprecher sagte, das Reh habe weiter seine Kreise gezogen. Erst mit Hilfe einer sogenannten Fangschleppleine, einem breiten Band, hätten die Beamten das Tier einfangen und herausbringen können. Es sei unverletzt geblieben und danach davongelaufen.