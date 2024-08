Was für eine Überraschung: Hausbewohner in Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) haben am Freitagmorgen eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht: Ein ausgewachsenes Wildschwein schwamm in ihrem Gartenpool im Garten.

Kurz bevor es am Freitag noch einmal sommerlich warm wird, hat sich wohl ein ausgewachsenes Wildschwein gedacht, sich noch einmal abzukühlen in einem Gartenpool in Lambrecht in der Pfalz. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte es wohl zunächst den Garten verwüstet, bevor es in den ebenerdigen Pool ging. Wildschweine können recht gut schwimmen. Die Fotos in diesem Artikel sind Symbolfotos.

Geweckt vom Wildschwein

Die Hausbewohner wurden am frühen Morgen wohl vom dem planschenden Wildschwein geweckt und riefen die Feuerwehr zur Hilfe. Diese rückte dann an und legte eine Leiter in den Pool - damit das Wildschwein auch wieder gut den Weg nach draußen findet. Es bekam - wie die Polizei erzählt - einen Poolverweis.

Wildschwein drehte im Pool in Lambrecht noch ein paar Runden

Trotzdem wollte das Wildschwein offenbar erst noch ein paar Runden in dem ovalen Pool drehen, bevor es das Wildschwein schließlich schaffte, über die Leiter herauszuklettern und gut erfrischt im angrenzenden Wald zu verschwinden.

Das Wildschwein war wohl schon häufiger Gast in dem Garten. Aber ein Bad hatte es bislang noch nicht genommen. Wenigstens der Pool blieb unbeschädigt, so die Polizei.

