Eine Radfahrerin ist am Trierer Verteilerkreis von einem Transporter angefahren worden. Sie wurde meterweit mitgeschleift. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne ihr zu helfen.

Ein weißer Transporter stieß am Dienstag gegen 14.40 Uhr mit einer Radfahrerin am Trierer Verteilerkreis zusammen. Nach Polizeiangaben fuhr der Transporter in den Kreisel ein und beachtete dabei die Radfahrerin nicht, die auf dem Radweg rechts daneben wartete.

Fahrradfahrerin schwer verletzt

Beim Zusammenstoß hätten sich ein Hinterrad des Transportes mit dem Vorderrad des Fahrrads verhakt. Die Fahrradfahrerin sei daraufhin gestürzt und anschließend mehrere Meter über den Boden mitgeschleift worden.

Dabei wurde sie laut Polizei schwer verletzt. Sie habe sich mehrere Knochenbrüche zugezogen.

Transporter flüchtet, Polizei sucht nach Zeugen

Der Transporter mit einem Kfz-Kennzeichen aus dem Westerwaldkreis habe nicht angehalten, sondern sei stattdessen weitergefahren. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Trier melden: 0651-983-44150.