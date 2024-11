Probleme im Bürgeramt Thema im Stadtrat Trier

Die langen Wartezeiten im Bürgeramt sind am Mittwoch Thema im Trierer Stadtrat. Zwei Anträge stehen dazu auf der Tagesordnung - von der SPD und dem neuen Jamaika-Bündnis.

Beide Anträge gehen in die gleiche Richtung: Die Abläufe im Bürgeramt sollen verbessert und die Wartezeit verkürzt werden. Seit Oktober gibt es im Bürgeramt Trier dienstagvormittags ab 7 Uhr "Spontan-Termine" ohne vorherige Anmeldung. Das Amt wurde dabei teilweise regelrecht überrannt. CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen schlagen vor, dass künftig jeden Tag „Spontan-Besuche“ im Bürgeramt möglich sein sollen. Die Stadtverwaltung solle außerdem prüfen, ob mehr Leistungen digital erledigt werden können. Die SPD schlägt in ihrem Antrag erweitere Öffnungszeiten vor: So soll das Bürgeramt an zwei Abenden in der Woche bis 19 Uhr geöffnet sein.