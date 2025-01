Niederländer an der Mosel vermisst

Der 85-Jährige war zuletzt am Montag in einem Weinhaus in Kröv gesehen worden und wollte zurück nach Hause. Dort kam er nie an. Jetzt wurde sein Auto gefunden.

Der Niederländer wollte am Montag von Kröv aus eigentlich zurück in seine Heimat fahren. Dort kam er aber nie an. Seine Bekannten und Freude konnten ihn auch nicht erreichen, meldeten ihn als vermisst. An der Mosel wird ein 85-jähriger Niederländer vermisst. Polizeiinspektion Bernkastel-Kues Auto des Vermissten gefunden Am Freitag Mittag wurde sein Auto, ein anthrazitfarbener PKW Soda Karoq, von einem Spaziergänger entdeckt. Das Auto stand in einem Waldstück oberhalb des Zeltinger Kreisels an der B50 alt. Dort soll das Fahrzeug schon seit zwei Tagen stehen, so die Polizei. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich der Mann verlaufen hat und sich in einer hilfloser Lage befindet. Große Suchaktion der Rettungskräfte Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und der Rettungshundestaffel suchen im Bereich Zeltingen-Wehlen-Lieser. Nach dem Niederländer wurde auch mit einer Drohne und einem Polizeihubschrauber gesucht - bisher ergebnislos. Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann gesehen haben.