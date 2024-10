Ein Streit in einem kleinen Eifeldorf endet tödlich. Ab heute müssen sich eine Mutter und ihre Tochter dafür vor dem Landgericht Trier verantworten. Das Opfer: der Ehemann und Vater.

Die Tat in einem kleinen Ort in der Verbandsgemeinde Kelberg passierte nach Angaben des Gerichts rund drei Wochen vor Weihnachten 2017. Laut Anklage gerieten zunächst der Mann und seine Tochter in Streit, später kam die Ehefrau dazu, um ihrer Tochter zu helfen. Die sich über mehrere Stunden hinziehende Auseinandersetzung sei handgreiflich geworden, dabei hätten alle Beteiligten Verletzungen erlitten. Bei dem Mann soll Alkohol im Spiel gewesen sein. Motiv für den Streit seien immer wiederkehrende Meinungsverschiedenheiten in der Familie gewesen.

Notarzt kann nicht mehr helfen

Im Verlauf der Auseinandersetzungen sei der Ehemann am Kopf schwer verletzt worden und schließlich eine Treppe hinuntergestürzt. Mutter und Tochter hatten noch den Notarzt alarmiert, der hätte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen können, heißt es in der Anklage. Die beiden Frauen waren bis zum Prozess auf freiem Fuß, weil zunächst auch zu prüfen war, ob möglicherweise eine Notwehrsituation vorgelegen hatte.

Prozess nach sieben Jahren

Warum der Prozess erst nach fast sieben Jahren verhandelt wird, teilte das Gericht zunächst nicht mit. Wahrscheinlich habe es damit zu tun, dass die beiden angeklagten Frauen nicht in Untersuchungshaft saßen, sagte ein Sprecher dem SWR auf Nachfrage. Verfahren, bei denen die Angeklagten in Untersuchungshaft sitzen, würden grundsätzlich immer vorrangig verhandelt.