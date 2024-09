Motorradfahrer wird bei Unfall in der Eifel lebensgefährlich verletzt

per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall bei Kesfeld in der Verbandsgemeinde Arzfeld ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Er war mit einem Auto zusammengestoßen.

Nach Angaben der Polizei war eine 31-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Kreisstraße 108 in Richtung Habscheid-Hallert unterwegs. An einer Kreuzung habe sie die Vorfahrtsregel missachtet. Ein 57-jähriger Motorradfahrer war daraufhin mit seiner Maschine seitlich in das Auto der Frau gefahren.

Durch den Aufprall war der Mann von seinem Motorrad geschleudert worden und im gegenüberliegenden Straßengraben liegengeblieben.

Autofahrerin und Kleinkind ebenso verletzt

Der schwerverletzte Motorradfahrer wurde vor Ort erstversorgt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus geflogen. Die Autofahrerin und ihr auf der Rückbank sitzendes Kleinkind hatten sich laut Polizei leicht verletzt und wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Auto und Motorrad mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Staatsanwaltschaft Trier hat ein Gutachten in Auftrag gegegeben um zu klären, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte.