In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 wurde in Messerich in der Eifel der kleine Fluss Nims zum reißenden Strom. Er überflutete den ganzen Ort.

Während der Flut 2021 wurde die sonst kleine Nims zu einem reißenden Strom und riss viele Bäume am Ufer mit. Das Treibgut beschädigte auch diese Brücke im Dorf. Ortsgemeinde Messerich Eben noch hatten sie eine Familie aus einem komplett überfluteten Haus in Messerich gerettet. Dann mussten zwei THW-Helfer und ein Feuerwehrmann selbst um ihr Leben bangen. Ihr Fahrzeug hatte sich festgefahren und drohte, in den Fluten der Nims umzukippen. Die drei Männer mussten stundenlang auf dem Dach des Fahrzeugs ausharren, bis sie gerettet werden konnten. Ortsgemeinde Messerich Die Fluten der Nims hatten in Messerich in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 einen Gastank mitgerissen, der sich unter einer Brücke verkeilte. Eine gefährliche Situation, denn aus dem Tank trat Gas aus. Ortsgemeinde Messerich In Messerich in der Eifel wurde durch die Flut 2021 die sonst kleine Nims zum reißenden Strom und riss alles mit, auch die Straßenbeleuchtung. Ortsgemeinde Messerich Im Juli 2021 sind im kleinen Eifelort Messerich mehr als 60 Häuser überflutet worden. Vor den Häusern stapelte sich danach der Sperrmüll und das Treibgut. Die Nims, sonst höchstens 60 Zentimeter tief, stand teilweise zwei Meter hoch in den Straßen und Häusern. Ortsgemeinde Messerich