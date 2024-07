Lkw-Karambolage löst Rückstaus in Trier-Nord aus

Ein Lastwagen ist am Morgen im Norden Triers von der Straße abgekommen. Er prallte in mehrere Autos.

Wie die Berufsfeuerwehr mitteilte, war einem Lkw-Fahrer am Freitagmorgen in Trier-Nord durch ein medizinisches Problem am Steuer schlecht geworden. Der Sattelschlepper kam in der Loebstraße von der Fahrbahn ab und fuhr auf mehrere Autos auf. Diese waren vor einem Autohaus geparkt.

Autos auf die Straße geschoben

Durch den heftigen Aufprall wurden die Autos über die gesamte Fahrbahn verschoben. Der Lastwagen kam im angrenzenden Graben zum Stehen. Der Fahrer konnte eigenständig aus dem Lkw steigen, kam aber zur Abklärung in ein Trierer Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilte, wurden keine unbeteiligten Menschen gefährdet oder verletzt. Der Schaden beläuft sich auf bislang geschätzte 80.000 Euro. Die Loebstraße war über mehrere Stunden voll gesperrt. Der Lkw ist durch ein Spezialunternehmen geborgen worden, die anderen Autos durch Abschleppwagen.

Rückstaus im Berufsverkehr nach Lkw-Unfall

Die Loebstraße in Trier-Nord verläuft stellenweise parallel zur Autobahn 603. Da sie eine der Hauptdurchgangsstraßen im Trierer Norden ist, hat es wegen der Sperrung größere Verkehrsprobleme mit Staus gegeben.